Laudo descarta contaminação e aponta mortes de peixes em rio no Jaú-TO como natural

da redação

Após denúncia feita em maio deste ano, o Instituto de Natureza do Tocantins (Naturatins) concluiu a investigação sobre a mortes de peixes no Rio Santa Tereza em Jaú do Tocantins, no sul do estado. Em um trecho do Rio Santa Tereza, cerca de 18 animais foram encontrados mortos, em poços formados pelo baixo nível das águas. Segundo o laudo, houve um aumento na demanda de oxigênio no rio e o PH da água estava baixo.