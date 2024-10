Mauro Carlesse é absolvido pela justiça em caso de bloqueador de sinais encontrado no Palácio

Da redação

A Justiça Federal derrubou sentença condenatória e absolveu o ex-governador Mauro Carlesse (Agir) por usar um bloqueador de sinais no próprio gabinete no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. Carlesse foi condenado em primeira instância a 2 anos e quatro meses de prisão em julho de 2023.

Na época, a pena foi substituída pelo pagamento de dez salários mínimos e proibição de exercer cargo, função e atividade pública pelo mesmo período.

O aparelho bloqueador de sinais, conhecido como jammer, foi encontrado em cima da mesa do governador, no gabinete principal do Palácio Araguaia. A apreensão aconteceu no dia 14 de junho de 2018 – meses após ele assumir o governo para o mandato-tampão.

Em nota, Carlesse comentou a nova decisão e afirmou que acusações sem provas não prosperam. “Fui injustamente acusado de utilizar um equipamento que sequer sabia de sua existência, pois havia assumido o Governo há poucos dias”, disse o ex-governador.