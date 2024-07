Médico morre após cair de parapente durante competição em serra do Tocantins

O acidente aconteceu por volta das 15h30 de quinta-feira (25), durante os voos de teste para a abertura da 11° edição do Campeonato de Voo Livre. Ainda não se sabe o que pode ter provocado a queda do piloto. Segundo os organizadores, mais de 100 atletas estavam inscritos na competição que deveria terminar no dia 28 de julho.

O médico caiu em uma área de difícil acesso e precisou ser resgatado de helicóptero. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Imperatriz (MA), a 35 quilômetros de distância, em estado grave. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Nesta sexta-feira (26), a competição foi cancelada. A organização do evento lamentou a morte do piloto, prestou solidariedade aos familiares e se colocou à disposição para prestar o apoio necessário. “Apesar de todos os esforços de socorro, infelizmente, não foi possível salvar sua vida”, afirma a nota.