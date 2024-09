Ministro dos Transportes confirma à senadora Dorinha entrega da ponte de Xambioá em novembro

Da redação

A ponte de Xambioá está prevista para ser entregue à população para uso em novembro deste ano. A informação foi confirmada pelo próprio Ministro dos Transportes, Renan Filho, à senadora Professora Dorinha Seabra (União), em audiência nesta quarta-feira (04). A parlamentar estava acompanhada do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos) e do secretário de Representação Carlos Manzini.

“É uma ponte que fará uma diferença significativa tanto para o Tocantins quanto para o estado do Pará no desenvolvimento daquela região que, há décadas, espera por essa obra”, disse Dorinha.

Ainda na audiência, foram tratados outros assuntos essenciais para a infraestrutura do estado como a concessão do trecho da BR-153, com a duplicação até Xambioá, concessão das BRs-242 e 010; a federalização da Transcolinas (TO-335), também do trecho da TO-080, que liga Palmas a Paraíso do Tocantins; e a duplicação da TO-050 que liga Palmas a Porto Nacional.

Essa integração conectará as BRs 242, 153, a Ferrovia Norte-Sul e a BR 010, criando um importante corredor logístico no centro do Tocantins, proporcionando melhores condições de locomoção e otimizando o escoamento da produção local.

Foi solicitada agilidade na construção de travessia urbana na BR-153 em Gurupi. Já as obras na BR-010 entre Gurupi e Aliança do Tocantins incluem a duplicação de 11,25 quilômetros. Essa rodovia tem um trecho de 8 quilômetros próximo a Paranã que também será pavimentado. Os estudos de viabilidade estão sendo concluídos pelo ministério e o projeto está na fase de contratação.

O ministro Renan Filho foi receptivo às demandas apresentadas e deu a garantia de suporte financeiro para agilizar os projetos. “Vendo os compromissos que o Governo do Estado tem assumido em relação à infraestrutura, o ministério também sinalizou prioridade em colaborar”, afirmou a senadora.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância dos projetos de infraestrutura. “Estou muito satisfeito com as discussões que tivemos sobre a BR-010, BR-235, duplicações e outras questões essenciais para o nosso estado. Agradeço especialmente à senadora Dorinha e ao deputado Ricardo Ayres por terem construído essa pauta,” concluiu o Governador.