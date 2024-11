Novos membros são empossados e Conselho de Políticas Culturais do Tocantins elege sua mesa diretora

Por Ana Carolina Monteiro/Governo do Tocantins

Fotos: Kadu Souza/Governo do Tocantins

A posse dos novos membros titulares e suplentes do Conselho de Políticas Culturais do Tocantins (CPC-TO) e a eleição da mesa diretora para o biênio 2024-2026 aconteceram na manhã desta quinta-feira, 28, no auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev), em Palmas. O evento contou com as presenças do secretário da Cultura Tião Pinheiro, do secretário estadual da Comunicação Márcio Rocha, da secretária-executiva da Cultura Valéria Kurovski, do superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura Antônio Miranda, além dos conselheiros eleitos e seus suplentes.

Com 25 votos, o conselheiro Elpídio de Paula, representante da Câmara Setorial de Artes Visuais, foi eleito presidente do CPC-TO. A vice-presidência, que é uma indicação da gestão (Secult), ficou para o superintendente Antônio Miranda. Já a função de 1ª secretária foi assumida por Amária Campos de Sousa, representante das Comunidades Afro-Brasileiras e Quilombolas. Tales Monteiro, conselheiro e coordenador do Núcleo de Editais da Secult, ficou a cargo da 2ª secretaria.

Fortalecimento da cultura

O encontro também foi marcado por discursos que reforçaram a importância do Conselho como órgão consultivo e deliberativo das políticas culturais no Tocantins. O conselheiro e titular da Secretaria da Cultura Tião Pinheiro destacou o bom momento da retomada cultural com as recriações do Ministério da Cultura (MinC) pelo presidente Lula e da Secretaria da Cultura (Secult) pelo governador Wanderlei Barbosa e a relevância do engajamento da sociedade civil nas atividades do CPC-TO. Ele mencionou que, em gestões anteriores, fazia questão de mobilizar pessoalmente os participantes e reforçou que “não basta ser representante de uma câmara temática, é preciso mobilizar o pessoal e serem legítimos representantes da sociedade civil”.

O gestor aproveitou a oportunidade para agradecer à gestão anterior do CPC-TO e ressaltou que as ações realizadas pelo Conselho ao longo dos anos têm sido fundamentais para o desenvolvimento cultural do Estado, destacando também algumas das colheitas positivas.

Por sua vez, o secretário estadual da Comunicação Márcio Rocha falou sobre o papel da cultura como setor estratégico para o Tocantins e frisou seu impacto positivo na economia e na sociedade. “A cultura é um dos setores que mais retornam para cada real investido. Contem com a transversalidade da gestão do governador Wanderlei Barbosa para darmos o apoio necessário aos fazedores de cultura e levarmos o Tocantins ao nível que ele merece”, completou.

A secretária-executiva da Cultura Valéria Kurovski lembrou do esforço conjunto e do compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas culturais no Tocantins. Segundo ela, o trabalho realizado tem sido intenso e busca atender às demandas e desafios do setor cultural. “Temos feito um trabalho árduo, com uma entrega profissional e pessoal intensa. Oportunamente, vamos alimentar o Conselho com informações para que ele se aproprie da causa cultural, tenha conhecimento do que está sendo feito e do que pode melhorar. Assim, construiremos, de forma coletiva, uma cultura ainda mais forte no Tocantins”, afirmou Valéria.

Reconhecimento e continuidade

Ao final da reunião, o presidente empossado agradeceu o apoio recebido e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das políticas culturais no Tocantins. A partir de agora, as ações do CPC-TO serão conduzidas sob a liderança da nova mesa diretora, com reuniões periódicas que devem retornar em março.

“Durante o período, me tornei a memória do conselho. Me apaixonei pelo processo de trabalhar com isso. Às vezes confrontamos com a gestão, às vezes estamos juntos, e esse é o processo da política. Nem sempre iremos concordar, mas essa é nossa função como sociedade civil. Temos dois lados no mesmo processo”, afirmou Elpídio.

O vice-presidente Antônio Miranda reforçou o papel estratégico do Conselho de Políticas Culturais (CPC-TO) na construção das políticas culturais do estado. “O Conselho é importante porque é consultado, delibera e propõe, e por isso tem uma grande responsabilidade”, disse.

Composição

A sociedade civil teve representantes de diversos segmentos culturais. Elpídio de Paula assumiu como titular de Artes Visuais; Luiz Henrique Correa representará o Artesanato; Rodrigo Araújo Fortes ficou com o Patrimônio Material e Rosane Balsan com o Patrimônio Imaterial. No segmento Audiovisual, Kécia Garcia Ferreira tomou posse como titular, enquanto Luciano de Souza representará a Música. Já no Teatro e Circo, Dalila Cristiny Freiesleben Rosso (titular) e Vinícius Fernandes Martins (suplente) foram os escolhidos. Maria Lúcia Fernandes Rocha representará a Cultura Popular e Valdirene Gomes dos Santos assumiu como titular no segmento de Cultura Tradicional. Já o poeta e jornalista Zacarias Martins assumiu como representante da Academia Tocantinense de Letras (ATL), tendo como suplente o poeta Marizan Carvalho.

O poder público está representado por conselheiros de diversas secretarias estaduais. Pela Secretaria da Cultura, tomaram posse: Tião Pinheiro (titular) e Valéria Kurovski (suplente); Antônio Miranda (titular) e Dinara Prado (suplente); Tales Monteiro (titular) e Núbia Martins (suplente); Juscelino Alves Oliveira (titular) e Jean Carlos Silva (suplente); Savana Sanches (titular) e Lukas Rhyere Negre (suplente); Luciano Pereira (titular) e Alline Alves Santos (suplente).

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social está representada por André Bernardo (titular) e Cleuza Bessa (suplente). Já pela Secretaria da Educação, assumiram Josafá Miranda de Souza (titular), Richard Wagner Brito (suplente), Thays Alves Pereira (titular) e Bruno Alves dos Santos (suplente). Em nome da Secretaria da Comunicação, Márcio Rocha tomou posse como titular, enquanto Yuri Mendes Azevedo (titular) e Norma de Freitas Pereira (suplente) foram empossados pela Secretaria da Cidadania e Justiça.

Alguns conselheiros não puderam comparecer à cerimônia de posse realizada nesta quinta-feira, 28. Entre eles estão Alline Alves dos Santos (suplente da Secult), Ismael Nunes da Silva (suplente da Secom), Célio Pinheiro (titular da Semarh), Felipe Mansur (suplente da Semarh), Liliane Scarpin da Silva (titular da Unitins), Andréia Luiz (suplente da Unitins), Marcus Marcelo de Barros (titular da Aleto), José Luiz Pereira (suplente da Aleto) e Sérgio Roberto dos Santos (titular da sociedade civil).

A posse desses integrantes será realizada após a indicação dos suplentes faltantes pela sociedade civil, prevista para ocorrer até o dia 27 de dezembro. Para isso, será necessária a republicação do ato de designação, documento oficial que formaliza a nomeação dos conselheiros e que será assinado pelo governador do Estado, Wanderlei Barbosa.