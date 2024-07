Prefeito de Fátima é notificado pelo MPTO para exonerar a irmã do cargo de assessora especial

O prefeito de Fátima (TO), José Antônio Santos Andrade, foi notificado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) por razão da prática de nepotismo, e o órgão recomendou a exoneração da irmã do gestor municipal, nomeada como assessora especial na Secretaria de Administração do município.

Conforme o Diário Oficial, Hadryana Cristina Santos Andrade (irmã do prefeito) foi contratada no dia 03 de junho deste ano. O cargo tem salário de R$ 2.520,00.

A recomendação é assinada pela Promotora de Justiça Thaís Cairo Souza Lopes, da 5ª Promotoria de Porto Nacional. O prefeito José Antônio tem o prazo máximo de 10 dias uteis para proceder com a exoneração da irmã.