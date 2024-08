O governador Wanderlei Barbosa fez mudanças em seu time nesta quarta-feira (28). Renato Jayme pediu exoneração do cargo de presidente do Naturatins. Em seu lugar passa a responder pelo órgão o coronel Edvan de Jesus Silva, que já foi comandante-geral da PMTO.

No Intertins, Robson Moura Figueiredo também foi exonerado do cargo de presidente, a pedido, segundo o Diário. A nova procuradora geral do Estado, Irana de Souza Aguiar foi designada para responder pelos órgão por enquanto.