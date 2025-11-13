Ranking: Tocantins lidera expansão do funcionalismo público brasileiro

Da redação

O Tocantins registrou o maior crescimento no número de servidores públicos do país nas últimas quase três décadas. Entre 1995 e 2023, o total de trabalhadores vinculados ao poder público — nas esferas municipal, estadual e federal — saltou de 35,4 mil para 220,8 mil, um aumento impressionante de 523,6%, segundo levantamento da República.org, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho.

O dado coloca o estado no topo do ranking nacional, muito à frente de unidades federativas mais populosas e economicamente robustas, como São Paulo, onde o crescimento foi de apenas 37,3% no mesmo período.

O número total inclui servidores de todas as esferas (municípios, Estado e Governo Federal) e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Crescimento acelerado e desigual

Em todo o Brasil, o número de servidores públicos aumentou nos últimos 30 anos, mas a expansão ocorreu de forma desigual. Enquanto São Paulo praticamente manteve estabilidade no número de funcionários por mil habitantes — de 40,4 para 40,6 —, o Tocantins viu sua estrutura de pessoal se multiplicar mais de seis vezes.

Segundo a República.org, o levantamento inclui profissionais estatutários, celetistas, temporários e militares que atuaram em algum momento ao longo do ano-base de 2023. O crescimento é atribuído, em parte, à ampliação das redes municipais de saúde e educação, à criação de novos órgãos estaduais e à consolidação da estrutura administrativa do Tocantins, que é o estado mais jovem do país, criado em 1988.