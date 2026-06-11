Fenapro amplia atuação nacional com retomada das atividades dos Sinapros no Piauí e Tocantins

Ao todo, 42 agências dos dois estados passam a integrar o Sistema Sinapro/Fenapro

Da Redação

Com o objetivo de ampliar a representação institucional e fortalecer o mercado publicitário em todo o País, a Fenapro anuncia a retomada das atividades de dois novos Sinapros, o do Piauí e do Tocantins, que passam a integrar o Sistema Nacional das Agências de Propaganda.

Com isso, 42 agências dos dois estados passam a fazer parte do Sistema Sinapro/Fenapro, que, por sua vez, amplia a sua representação para 23 estados brasileiros, dos quais 20 por meio de Sinapros já constituídos e três, por meio de delegacias regionais.

No triênio 2026-2028, o Sinapro do Piauí será presidido pelo publicitário Alex Nastácio, da agência Nova Comunicação, e, no Tocantins, pelo publicitário Pablo Carvalho, da agência Expertise.

Ana Celina Bueno, presidente da Fenapro, destaca que o início das atividades dos novos Sinapros é resultado da intensa dinâmica de atuação da entidade para ampliar a representatividade associativa nas diversas regiões do País e, consequentemente, disponibilizar às agências locais todo o suporte de serviços oferecidos pelo Sistema.

“O Sistema Nacional das Agências de Propaganda existe para fortalecer a gestão das agências. O volume de informações e serviços que compartilhamos hoje é muito grande, e permite às agências terem acesso a um leque diversificado de iniciativas voltadas ao fortalecimento, à sustentabilidade e à competitividade dos negócios”, afirma.

O Sinapro e a Fenapro apoiam o desenvolvimento e o crescimento das empresas do setor por meio de ações como cursos de capacitação, consultoria especializada, pesquisas salariais, assessorias jurídica e trabalhista, programas de capacitação, entre outras iniciativas.

No Piauí, a atuação do Sinapro, que já tinha obtido a adesão de agências locais desde 2024, foi validada por meio da conclusão do processo eleitoral que elegeu a diretoria atual, e agora chega para a fase de homologação da chapa no Ministério do Trabalho para a representação oficial das agências nas negociações coletivas.

“Esta retomada do Sinapro-PI representa um marco para o mercado publicitário do estado. Passamos a contar com uma representação estruturada e conectada ao Sistema Sinapro/Fenapro, o que amplia as oportunidades de capacitação, acesso a informações estratégicas e troca de experiências entre as agências. Nosso objetivo é contribuir para o fortalecimento e a valorização da atividade publicitária piauiense”, destaca Alex Nastácio.

No Tocantins, a reativação do Sinapro passou pela regularização do cadastro da entidade, pela eleição da nova diretoria e pela adesão de agências do Estado ao Sistema. Agora a entidade aguarda também a conclusão da regularização da Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho.

“Mais do que criar uma entidade representativa, estamos consolidando um espaço permanente de diálogo, desenvolvimento e defesa dos interesses das agências tocantinenses. A integração ao Sistema Sinapro/Fenapro fortalece o mercado e cria novas oportunidades para o crescimento sustentável das agências locais”, afirma Pablo Carvalho.

Na visão da presidente da Fenapro, a ampliação da representação do Sinapro nesses estados reflete um amadurecimento do mercado e uma maior conscientização do setor sobre a importância da atuação coletiva.

Sobre o Sistema Nacional das Agências de Propaganda

O Sistema é composto pela Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), 20 Sinapros (Sindicatos das Agências de Propaganda) e 3 Delegacias estaduais, que, juntos, estão presentes em todo o território nacional e representam um ecossistema que reúne mais de 870 agências associadas e 1.500 sindicalizadas, e mais de 50 mil colaboradores. O Sistema atua na defesa, fomento e permanente transformação e evolução das agências de propaganda.

Atualmente, o Sistema conta com lideranças associativas engajadas em prol do setor, atuando em compartilhamento de serviços e informações estratégicas, refletindo a mobilização e engajamento de lideranças empresariais e associativas que servem de referência para o mercado. O Sinapro posiciona-se como o principal suporte estratégico para o desenvolvimento e transformação do negócio das agências de propaganda em todo o território nacional.