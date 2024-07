Sancionada lei que estabelece empréstimo de R$ 250 milhões para duplicação de ponte entre Palmas e Luzimangues

da redação

O Governo do Tocantins sancionou a lei que estabelece a contratação do empréstimo de R$ 250 milhões para a duplicação da ponte Governador José Wilson Siqueira Campos e a da TO-080. O pedido tinha sido feito pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) à Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto de lei no final de junho.