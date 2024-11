Sul do estado: Trechos da BR-153 terá manutenções durante feriado prolongado

da redação

Motoristas que usam a BR-153 entre Aliança do Tocantins e Talismã, no sul do estado, devem ficar atentos, pois a concessionária responsável pelo trecho vai realizar obras na rodovia. Os serviços começam nesta segunda-feira (11) e vão até o domingo (17), inclusive durante o feriado da Proclamação da República, na sexta-feira (15).