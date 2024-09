Tocantins inicia Campanha de Vacinação contra a Influenza

da redação

O estado do Tocantins iniciou nesta segunda-feira, 2, a Campanha de Vacinação contra Influenza e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) já mobilizou os 139 municípios tocantinenses. Inicialmente, o Estado recebeu 202 mil doses de vacina e a meta é imunizar mais de 569 mil pessoas que fazem parte dos públicos prioritários.

A imunização tem como objetivo a redução das complicações, das internações e da mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da Influenza. A vacina é gratuita e está disponível nas mais de 300 salas de vacinação de todo o Estado.

A Campanha ocorre até o dia 26 de outubro, sendo o dia D em 28 de setembro. “Os municípios já estão retirando as doses de vacinas na Central e no polo/Araguaína desde a semana passada e os 139 estão aptos para vacinação. A pessoa que faz parte do o público-alvo prioritário pode ir até uma sala de vacina e se proteger contra a influenza. É essencial que as pessoas participem da campanha para que, principalmente nesta época do ano, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estejam protegidas contra a doença. A vacina contra a gripe oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) possui a proteção trivalente e protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma do Influenza B”, destaca a gerente de Imunização da SES-TO, Diandra Sena.

Os principais sintomas da gripe são: febre; dor de garganta; tosse; dor no corpo e dor de cabeça.

Quem vacinar

População a partir dos seis meses de idade e os grupos prioritários são: trabalhador da saúde, gestantes, puérperas, professores de ensino básico e superior, povos indígenas aldeados e não aldeados. Idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Para se vacinar, é importante levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e documentos que comprovem que a pessoa faz parte do grupo prioritário.

Além da vacinação, algumas medidas de prevenção são importantes, como lavar as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; manter ambientes bem ventilados; evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe; evitar sair de casa em período de transmissão da doença, aglomerações e ambientes fechados; adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.