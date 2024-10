Tocantins se destaca como o 4º maior produtor de calcário do país

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Tocantins (Ameto), trabalha no desenvolvimento do setor mineral do Estado, que tem avançado na produção de agrominerais e remineralizadores que contribuem para a produção agrícola. E o calcário se destaca como um produto de qualidade, preço e logística de transporte, posicionando-se estrategicamente em uma área essencial para a produção agrícola e com uma logística de transporte viável através da Ferrovia Norte-Sul, das rodovias estaduais e da BR-153.

Segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o estado do Tocantins é o quarto maior produtor brasileiro de calcário, matéria-prima essencial para a produção de fertilizantes. Ele abastece produtores nos estados da região Matopiba composta pelos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tanto com corretivo agrícola como na fabricação de cimento. Em 2023 o valor da Produção Mineral (VPM) beneficiada foi R$ 792,7 milhões.

Durante uma visita a uma das empresas mineradoras de calcário em Natividade, região sudeste do Estado, o presidente da Ameto, Milton Neris, constatou o uso da tecnologia avançada e a geração de empregos para centenas de famílias. “A produção de calcário no Estado do Tocantins tem crescido consideravelmente, só nesta empresa aqui na região sudeste em 2024 deverá fechar com mais de 1 milhão de toneladas e já está planejando a construção da segunda planta em Taguatinga. Uma empresa que gera emprego para nosso Estado, gera riqueza. É a mineração do Tocantins fazendo com que nosso estado se destaque no ranking tornando-se a nova fronteira mineral do país”, frisou o gestor.

1º Fórum da Mineração

Para fomentar a produção mineral consciente sem prejudicar a preservação ambiental e divulgar para o Brasil e o mundo o potencial mineral sustentável que há no Tocantins, o Governo do Estado, por meio da Agência de Mineração (Ameto), vai realizar no dia 6 de dezembro, o 1º Fórum da Mineração. Com o tema A nova fronteira mineral do país com sustentabilidade, o evento ocorrerá no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, em Palmas e contará com a presença de representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), da Agência Nacional da Mineração (ANM), do Serviço Geológico do Brasil, do Ministério das Minas e Energia e do Centro de Tecnologia Mineral (Ctem). Além disso, também contará com empresários locais e estrangeiros interessados em investir no setor.

De acordo com dados da Agência Nacional da Mineração (ANM), o Tocantins destaca-se por sua localização privilegiada cortada pela rodovia BR-153, rodovias estaduais e a Ferrovia Norte-Sul. Na produção mineral como ouro em regimes Concessão Lavra (CL) o Estado ocupa a 9ª posição no ranking nacional na comercialização beneficiada; enquanto na Permissão Lavra Garimpeira (PLG), o Estado ocupa a 4° posição.

No segmento calcário tanto para corretivo agrícola como fabricação cimento o Tocantins é considerado o quarto no ranking nacional; além disso, o Estado é considerado um dos maiores produtores de fosfato ocupando a quinta posição. Dentre os metais extraídos destaca-se o ouro contando atualmente com duas mineradoras em operação.