Tragédia: Cinco pessoas morrem e outra fica ferida em acidente na BR-153

da redação

Uma tragédia tirou a vida de cinco pessoas na manhã desta sexta-feira (11/10) na BR-153, entre Araguaína e Wanderlândia. A colisão frontal foi entre dois carros de passeio, sendo que um deles é um veículo cadastrado em um aplicativo de transporte de passageiros, a Maxim.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 7h10 no km 96 da rodovia. De acordo com informações, um dos veículos teria feito uma ultrapassagem mal sucedida. Um caminhão também estaria envolvido no acidente. A Polícia Científica realizou perícia no local e deverá apontar as causas do acidente.

As vítimas são:

Eva da Silva Acácio, 63 anos, condutora do Fiat Mob

Antônio Brito de Araújo, 63 anos, condutor do VW Gol

Raiane dos Santos Morais, 31 anos

Ronaldo Rodrigues de Morais, 63 anos;

Maria Rodrigues Custódio, 68 anos.

No carro cadastrado na empresa de transporte por aplicativo estavam cinco pessoas, sendo que quatro delas morreram e uma foi levada para o Hospital Regional de Araguaína em estado grave.

A empresa Maxim informou que no momento do acidente o veículo não estava atendendo um pedido de viagem pelo aplicativo.

No outro carro de passeio estava uma motorista que também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para a retirada dos corpos dos condutores dos veículos, os bombeiros precisaram utilizar equipamentos de desencarceramento devido aos danos estruturais dos veículos. Todos os corpos foram deixados sob os cuidados dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser interditada. A Polícia Científica e Instituto Médico Legal foram chamados e atuaram no local.