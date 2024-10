Tribunal de Justiça fará leilão de onze carros com lance mínimo de R$ 64 mil

Na forma presencial o leilão vai ser realizado no salão do Victória Plaza Hotel, em Palmas, a partir das 9h. Pessoas físicas e jurídicas podem participar desde que estejam documentação no local. Já no formato online, os interessados devem estar cadastrados no site Norte Leilões, onde está disponível a lista completa e fotos dos carros que vão a leilão.

Os veículos também podem ser visitados no Anexo II do TJTO, na ASR-45 (antiga 412 Sul) próximo ao Centro de Convenções Parque do Povo. A visita presencial deve ser agendada pelo telefone (63) 3218-4395 ou pelo e-mail [email protected], e pode acontecer entre 12h e 14h com acompanhamento de alguém designado no agendamento.