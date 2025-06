Uso e comercialização de cerol e linha chilena no Tocantins é proibida

da redação

O Procon Tocantins orienta consumidores, fornecedores e comerciantes quanto à proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, distribuição e uso de cerol, linha chilena ou qualquer material semelhante em todo o território estadual. A medida está prevista na Lei nº 3.707, de 28 de julho de 2020, que visa preservar a vida e prevenir acidentes, especialmente com a chegada do período de férias escolares, aumenta o uso de pipas e brinquedos semelhantes, especialmente por crianças e adolescentes.

Por isso, o Procon reforça a importância do cumprimento da lei e alerta que o descumprimento pode gerar penalidades, como apreensão do material e autuação do estabelecimento.

De acordo com o superintendente do Procon Tocantins, Euclides Correia, a norma existe para garantir segurança à população.

“Em nossas ações intensificamos para coibir a comercialização de materiais cortantes. O cerol e a linha chilena colocam em risco a vida de motociclistas, ciclistas, pedestres e até animais. É uma brincadeira que pode terminar em tragédia”, alertou.

O diretor de fiscalização do órgão, Magno Silva, destaca que a fiscalização é está sendo reforçada nas lojas e comércios de brinquedos, materiais escolares e variedades.

“Durante as fiscalizações aos estabelecimentos, realizamos orientações preventivas e, caso sejam encontrados produtos proibidos, efetuamos a apreensão imediata e aplicamos as penalidades cabíveis. Contamos com o apoio da população para coibir essa prática perigosa”, pontuou.

As denúncias podem ser feitas por meio do whatsapp (63) 9 9216-6840 ou pelo Disque 151.