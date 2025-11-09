Ex-vereador é preso acusado de mandar matar técnica de enfermagem em Figueirópolis

Por Redação

O ex-vereador de Sandolândia, Genivaldo, foi preso pela PM neste domingo na zona rural de São Miguel do Araguaia (GO), acusado de ser o mandante do assassinato da técnica de enfermagem Daiany Batista Carvalho, ocorrido na última semana em Figueirópolis, no sul do Tocantins.

A vítima foi morta a tiros, e o crime causou grande comoção na comunidade.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o atirador, já preso anteriormente, foi contratado por R$ 5 mil para executar Daiany.

A corporação informou ainda que a prisão de Genivaldo foi resultado de um trabalho conjunto entre equipes de inteligência do Tocantins e de Goiás, envolvendo Polícia Civil e Militar.

O ex-vereador confessou o crime e deve ser recambiado para o Tocantins onde ficará à disposição da justiça.