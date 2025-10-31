Foragido da justiça é morto durante confronto com a PM em Gurupi

Um homem de 22 anos, foragido da Justiça por envolvimento em um homicídio ocorrido em outubro, morreu na manhã desta sexta-feira (31) durante confronto com equipes da Polícia Militar, no Setor Nova Fronteira, em Gurupi.

Segundo informações da PM, os militares realizavam patrulhamento quando identificaram o suspeito, que possuía um mandado de prisão preventiva pelo assassinato de um homem em um posto de combustível da cidade, no dia 18 de outubro.

Ao perceber a presença das viaturas, o indivíduo tentou fugir a pé, pulando muros de residências da região. Durante a perseguição, ele teria atirado contra os policiais, que revidaram para conter a ameaça. Após o confronto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

A perícia foi chamada e realizou os trabalhos técnicos no local da ocorrência. A Polícia Militar informou ainda que o homem tinha um histórico criminal extenso, incluindo passagens por tentativa de homicídio, furto, tráfico de drogas, receptação e roubo.