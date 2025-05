Gentileza no trânsito também salva vidas

Campanhas nacionais reforçam a importância de atitudes respeitosas para a redução de sinistros nas vias

Por Redação

Gestos como dar passagem, respeitar a faixa de pedestres ou evitar bloqueios em cruzamentos são mais do que atos de cortesia: podem salvar vidas. Em um país onde a violência no trânsito ainda representa uma das principais causas de morte, reforçar a cultura da gentileza é uma das frentes mais importantes para promover segurança viária.

A campanha Maio Amarelo 2025, com o lema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, mobiliza diferentes setores da sociedade para estimular comportamentos conscientes e empáticos nas vias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por exemplo, organizou eventos em todo o país para estimular condutores, ciclistas e pedestres a refletirem sobre seu papel na construção de um trânsito mais seguro.

O Estado do Paraná, lançou neste mês uma consulta pública do Plano Estadual de Segurança no Trânsito para o Estado do Paraná (Petrans) – que ficará aberta até junho – para receber as contribuições da sociedade; o acesso é pelo site do Detran-PR. O Plano vai organizar o planejamento, a orientação e a mobilização necessários para a implementação de ações estratégicas de redução dos sinistros de trânsito no Estado.

Já o Detran Tocantins focou na redução da velocidade. Um levantamento recente feito pelo órgão mostrou que, nos últimos três anos, transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% foi a infração de trânsito mais comum entre os condutores tocantinenses, com 120.792 registros, o que evidencia a importância da mensagem da campanha deste ano sobre os riscos e as consequências do excesso de velocidade nas vias.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e da China em termos de número total. Entre os fatores associados, está o comportamento de risco, com exemplos como desrespeito às regras, impaciência e individualismo.