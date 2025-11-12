Governador afastado, Wanderlei Barbosa, comenta ação da Operação Nêmesis após cumprir 24 mandados no Tocantins

Por Wesley Silas

A Polícia Federal deflagrou a Operação Nêmesis no Tocantins e cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em Palmas e outras localidades do estado. As diligências fazem parte de investigação sobre crimes contra a administração da Justiça e embaraço à apuração de organização criminosa.

O governador afastado Wanderlei Barbosa divulgou nota na qual afirma ter recebido “com estranheza” a nova operação, realizada em um momento de expectativa pelo julgamento do habeas corpus que pode restituí-lo ao cargo. Barbosa acrescentou que permanece à disposição para colaborar com as investigações e reafirmou confiança na Justiça e nas instituições.

As autoridades federais, por ora, não detalharam alvos específicos ou materiais apreendidos, citando o risco de prejuízo às investigações. Especialistas consultados por veículos jurídicos destacam que medidas cautelares como buscas e apreensões são rotineiras em investigações complexas e visam garantir prova documental e eletrônica.

A sequência de medidas investigativas simultânea a disputas judiciais demonstra a autonomia das instâncias investigativas frente ao andamento processual. Ainda que a nota do governador afaste a hipótese de resistência, a falta de informações públicas sobre os elementos coletados limita a avaliação sobre a efetividade da operação. Para o esclarecimento dos fatos, será essencial que a investigação avance com transparência e que a Justiça apresente decisão fundamentada, resguardando tanto a legalidade das diligências quanto os direitos dos investigados.

Nota à imprensa

O Governador Wanderlei Barbosa recebeu com estranheza mais uma operação da Polícia Federal no momento em que aumenta a expectativa pelo julgamento do Habeas Corpus que pode devolvê-lo ao cargo.

Ao mesmo tempo, reitera a sua disponibilidade para colaborar com as investigações e mantém a sua confiança na justiça e nas instituições.