Governador Laurez e presidente Lula entregam nova ponte sobre o Rio Araguaia, em Xambioá

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, e o presidente Lula entregam nesta terça-feira, 18, às 16 horas, em Xambioá a nova ponte sobre o Rio Araguaia, que liga o município tocantinense a São Geraldo do Araguaia/PA, na BR-153.

Por Redação

A entrega da obra marca um avanço histórico para a infraestrutura e logística da Região Norte do país, ao fortalecer um dos principais canais de acesso para as pessoas e para o escoamento da produção entre os dois estados.

A ponte de 1,7 quilômetro de extensão é o principal eixo de escoamento da produção agropecuária dos dois estados. Com uma plataforma de 12 metros de largura de pista e acostamento e calçadas com 1,5m de largura de cada lado, a ponte é uma reivindicação antiga da população, já que no local a travessia ainda é feita por balsa.

O empreendimento permitirá a otimização do transporte de cargas e a redução do tempo das viagens entre os dois estados. A ponte deve facilitar também a integração multimodal com a ferrovia Norte – Sul e a hidrovia Tocantins – Araguaia, reduzindo custos e contribuindo para o desenvolvimento dos dois estados.