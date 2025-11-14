Governador Laurez Moreira nomeia o gurupiense Marcos Vinícius Rodrigues como novo superintendente da SASPDCA e do Sistema Socioeducativo do Tocantins

Por Redação

O governador Laurez Moreira nomeou nesta quarta-feira (13 ) Marcos Vinícius Oliveira Rodrigues como o novo Superintendente da Administração do Sistema de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SASPDCA), órgão que coordena o Sistema Socioeducativo do Tocantins. A nomeação marca um passo importante para o fortalecimento da política socioeducativa no Estado e evidencia o compromisso do Governo com a valorização do servidor de carreira.

Marcos Vinícius ingressou no serviço público estadual em 2017, após ser aprovado em concurso para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Desde então, construiu uma trajetória consistente dentro do sistema, assumindo funções estratégicas que lhe proporcionaram profundo conhecimento das rotinas, desafios e demandas das unidades socioeducativas.

Ao longo de sua carreira, atuou como chefe de plantão, chefe de escolta, chefe de segurança e, desde 2023, ocupava o cargo de Chefe de Unidade do CEIP-SUL, conduzindo equipes, articulando políticas pedagógicas e de segurança, além de coordenar projetos de ressocialização e prevenção de atos infracionais.

A nomeação de Marcos Vinícius reforça a confiança do Governo do Tocantins na capacidade técnica e no comprometimento dos profissionais que constroem diariamente o Sistema Socioeducativo. A partir de hoje, ele assume a missão de conduzir o setor com responsabilidade, diálogo e foco no aprimoramento das políticas públicas voltadas à proteção e ao desenvolvimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.