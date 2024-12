Governador Wanderlei Barbosa entrega cerca de R$ 10 milhões em prêmios do Profe para escolas municipais

Premiação faz parte do eixo Municípios do Profe e visa valorizar escolas e profissionais que se destacaram por práticas inovadoras e na elevação dos indicadores educacionais

Nayara Borges/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karryne Sotero, realizou na noite dessa quarta-feira, 4, a entrega de prêmios do Programa de Fortalecimento da Educação (Profe) para municípios. O evento, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ocorreu no Five Sense Resort, em Luzimangues, reunindo educadores, gestores e autoridades estaduais e municipais. Os Prêmios Profe de Educação nos Municípios e a 2ª edição do Escola Que Transforma, etapa Municípios, celebram as escolas e profissionais que se destacaram por práticas inovadoras e na elevação dos indicadores educacionais.

O Governador destacou a relevância do incentivo às boas práticas educacionais, reconhecendo o esforço de escolas e profissionais que têm alcançado bons resultados.

“A educação é a base de toda transformação que desejamos para a sociedade. Esta premiação não apenas reconhece o esforço de nossas escolas e profissionais, mas também reafirma o compromisso de trabalharmos em parceria com os municípios para garantir educação de qualidade para todas as crianças e jovens tocantinenses. Os bons índices do Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], resultados de avaliações do MEC [Ministério da Educação], comprovam que essas conquistas são fruto dessa colaboração”, declarou Wanderlei Barbosa.

As premiações integram o Programa de Fortalecimento da Educação (Profe), iniciativa estratégica do Governo do Tocantins para melhorar os índices educacionais da educação infantil ao ensino médio. Segundo o secretário de Estado da Educação (Seduc), Fábio Vaz, o programa já traz resultados significativos.

“Com este programa, estamos criando um novo marco na educação pública tocantinense, valorizando não só a infraestrutura, mas também o protagonismo de nossos educadores e alunos. Foram 39 escolas contempladas em 25 municípios e mais 11 escolas e 6 profissionais do prêmio Escola que Transforma, e nosso objetivo é superar as metas a cada ano, posicionando o Tocantins como referência em educação”, afirmou Fábio Vaz.

Premiação

Nesta 1ª edição, 39 escolas de 25 municípios receberam R$ 250 mil cada pelo Prêmio Profe de Educação nos Municípios, totalizando R$ 9,75 milhões em investimento. O recurso é destinado à infraestrutura escolar, incentivando as instituições a investirem em melhorias estruturais e na qualidade do ensino. A diretora da Escola Municipal Imaculada Conceição de Dianópolis, Lucivânia Castros, celebrou a conquista.

“Estamos aqui para agradecer e comemorar o bom resultado no Ideb de 2023. O prêmio, no valor de R$ 250 mil, será investido na infraestrutura da escola, oferecendo mais conforto e qualidade de aprendizado aos alunos. Agradeço principalmente ao Governo do Tocantins por criar projetos que auxiliam na melhoria do ensino nos municípios”, expressou.

A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, destacou a importância da parceria entre o Governo do Tocantins e os municípios para o desenvolvimento da educação.

“Esse recurso será de grande valia para a melhoria das nossas escolas. Estamos muito felizes por sermos um dos municípios contemplados na premiação.”

Já a 2ª edição do Prêmio Escola Que Transforma reconheceu 11 unidades escolares e 6 profissionais da rede pública com prêmios de até R$ 30 mil, por projetos que promovem a convivência escolar, inclusão, bem-estar, gestão colaborativa e outros temas inovadores. A gestora do Centro Infantil Tia Ara, de Colméia, Marlucia Saraiva, celebrou a conquista de dois projetos.

“Tivemos o privilégio de sermos contemplados com dois projetos: Sexta Kids e o Pai Professor por um Dia. A intenção é fortalecer vínculos, trazendo a família para dentro da escola”, comentou.

A secretária de Educação Municipal de Colméia, Magna Jovina, reforçou a importância do reconhecimento. “Essa premiação é um grande incentivo para os projetos contemplados e também para que outras escolas se inspirem e desenvolvam novas iniciativas.”

Além dos recursos, as premiações proporcionam visibilidade às escolas e profissionais que se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e em práticas pedagógicas inovadoras.