Governador Wanderlei Barbosa publica Nota de Pesar aos familiares das 61 vítimas da queda do avião da Voepass

Por Redação

Um avião caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). A aeronave da empresa VoePass, antiga Passaredo, é um modelo bimotor ATR-72, que saiu da cidade de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Segundo prefeitura de Valinhos (SP), cidade vizinha ao acidente, disse que não houve sobreviventes. “É com imensa tristeza que recebi a trágica notícia da morte de 61 pessoas na queda de um avião da Voepass, que decolou de Cascavel com destino a Guarulhos em São Paulo”, lamentou o governador Wanderlei Barbosa em nota de pesar.

NOTA DE PESAR

É com imensa tristeza que recebi a trágica notícia da morte de 61 pessoas na queda de um avião da Voepass, que decolou de Cascavel com destino a Guarulhos em São Paulo.

Neste momento de profunda dor, em nome do Governo do Estado do Tocantins, expresso minhas mais profundas condolências e solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Estendo meu sentimento à população do Paraná através do governador, Ratinho Júnior.

Sabemos que não há palavras que possam amenizar a dor que todos estão sentindo, mas que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar os corações enlutados, trazendo paz e força para enfrentar esse momento difícil. Os corações e pensamentos dos tocantinenses estão com cada um de vocês.

Com pesar,

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins

Sobre o acidente

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou nesta sexta-feira (9) que a aeronave que caiu nesta tarde em Vinhedo, no interior de São Paulo, não fez nenhuma comunicação de emergência antes do acidente.

“Não houve comunicação por parte da aeronave com órgãos de controle se haveria uma emergência”, disse em entrevista coletiva o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, ressaltando que as informações ainda são prematuras.

O diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Luis Ricardo, informou que a aeronave se encontrava em condições normais de navegabilidade e que os tripulantes também estavam com certificados válidos. Segundo ele, o total de passageiros é de 61 pessoas, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes.

O acidente aconteceu por volta das 13h30. Uma aeronave turboélice, da marca francesa ATR, da empresa Voepass, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos. Não houve sobreviventes.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22.

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) informou que o sistema Salvaero, que é o conjunto dos Centros de Coordenação de Salvamento Aeronáutico, foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no local para realizar a Ação Inicial da Ocorrência.

Com informações do jornal O Globo e Agência Brasil.