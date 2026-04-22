Governo do Tocantins publica edital com bolsas de R$ 3,1 mil para atuação em recursos hídricos no Tocantins

Ao todo, são ofertadas três vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para outras áreas técnicas

Da Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins (FAPT) e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), abriu o processo seletivo para concessão de bolsas de pesquisa e extensão científica destinadas ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos no estado por meio do edital nº 04/2026 de 17 de abril. Ao todo, são ofertadas três vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para outras áreas técnicas.

As bolsas terão valor mensal de R$ 3.100,00, com carga horária de 30 horas semanais e duração inicial de até 24 meses. As atividades serão desenvolvidas em Palmas, nas estruturas da FAPT, Semarh e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

As vagas são destinadas a profissionais graduados em Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica e Geologia, Engenharia de Minas ou Tecnólogo em Mineração, Engenharia Civil ou Tecnólogo em Construção Civil, Programador ou Analista de Sistemas, com uma bolsa para cada área, sendo três vagas para início imediato, além do cadastro reserva.

Segundo o edital, os bolsistas atuarão em ações estratégicas voltadas ao cumprimento das metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), iniciativa coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Entre as atividades previstas estão análise de processos de outorga de uso da água, monitoramento hidrológico, segurança de barragens, gestão de cadastros de usuários e desenvolvimento de sistemas para redes hidrometeorológicas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma do Sistema Integrado de Gestão da Fapt (SigFap) até o dia 30 de abril, por meio do endereço eletrônico oficial do sistema. O resultado final está previsto para ser divulgado até 18 de maio, com posterior publicação no Diário Oficial do Estado.

Para participar, os candidatos devem apresentar documentação pessoal, diploma de graduação, currículo Lattes atualizado, carta de intenção e comprovantes de experiência profissional, conforme os critérios definidos no edital.

Segundo o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, o edital representa um avanço importante para o fortalecimento da gestão das águas no Tocantins.

“Estamos ampliando nossa capacidade técnica com profissionais qualificados que irão contribuir diretamente para o planejamento, monitoramento e execução de políticas públicas voltadas aos recursos hídricos”, destacou.

Texto: Fábia Lázaro/Governo do Tocantins