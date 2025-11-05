Idosa é assassinada a pauladas em Gurupi; filho é preso em flagrante como principal suspeito

da redação

Uma idosa identificada como Laurinda foi brutalmente assassinada a pauladas na noite desta terça-feira (4), em uma residência localizada no setor Eldorado, em Gurupi. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu dentro da casa onde a vítima morava.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a idosa já sem vida, com marcas de agressão pelo corpo. O filho da vítima, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante no local e é apontado como o principal suspeito do homicídio. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A Perícia Criminal foi acionada para realizar os levantamentos na cena do crime. O corpo de Laurinda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, onde passará por exames para confirmar a causa da morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e familiares para esclarecer as circunstâncias do assassinato.