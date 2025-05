Jovem brasileiro de 16 anos escolhido como uma das 100 crianças prodígio do mundo irá a evento internacional

O jovem brasileito de 16 anos, Caio Temponi, foi escolhido como um dos 100 prodígios mundiais de 2025 na categoria “Inteligência e memória – QI” pelo Global Child Prodigy Awards (GCP Awards).

Por Redação

O evento, que celebra os maiores talentos infantis do planeta, será realizado em Londres, no dia 26 de junho de 2025, e reúne crianças e adolescentes com competências extraordinárias em áreas como música, ciência, esportes, empreendedorismo, artes e inteligência.

Um prodígio brasileiro

Caio Temponi começou a demonstrar seu talento intelectual muito cedo, aos 12 anos, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), um dos concursos mais concorridos do país. No ano seguinte, com 13 anos, conquistou cinco aprovações em vestibulares, incluindo os cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) — um feito inédito para alguém tão jovem.

Além de suas conquistas acadêmicas, Caio, que mesmo tão jovem, também atua como pesquisador, mentor, e palestrante, também atua como pesquisador, mentor de jovens talentos e palestrante, sempre incentivando o protagonismo juvenil e a valorização das altas habilidades.

Reconhecimento internacional

O Global Child Prodigy Awards é a primeira e única iniciativa no mundo voltada exclusivamente para reconhecer talentos infantis. O prêmio destaca crianças que se destacam em áreas como pintura, modelagem, escrita, esportes, empreendedorismo, música, inteligência, entre outras.

Os premiados têm suas histórias inspiradoras publicadas no Global Child Prodigy Annual Book, distribuído globalmente.

Ser um dos 100 nomes escolhidos é uma honra concedida a poucos — e Caio é o único representante brasileiro na categoria “Inteligência e memória – QI” em 2025.