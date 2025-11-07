Motociclista embriagado colide com viatura da Guarda Metropolitana em Palmas

Condutor foi encaminhado para 2ª Central de Atendimento da Polícia: motocicleta foi liberada no local após os procedimentos de praxe

Um motociclista identificado como L.S.S, colidiu com uma viatura da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) durante a madrugada desta sexta-feira, 7, por volta das 3 horas, em uma via interditada por conta de um incêndio que ocorria numa loja no Jardim Aureny III.

O acidente aconteceu enquanto a equipe da GMP prestava apoio ao Corpo de Bombeiros no combate às chamas e controlava o trânsito no local. De acordo com o relatório da corporação, o condutor saiu de um bar nas proximidades conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Ao realizar uma manobra para empinar o veículo, não percebeu a presença da viatura e acabou colidindo com o automóvel oficial. O motociclista sofreu lesão no braço e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA/SUL).

Segundo os agentes, o homem apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico forte e comportamento alterado. Questionado sobre a realização do teste do bafômetro, o condutor recusou-se a fazê-lo, e o termo de recusa foi devidamente lavrado. Após atendimento médico, o condutor recebeu voz de prisão por dirigir embriagado, e foi encaminhado para a 2ª Central de Atendimento da Polícia. A motocicleta foi liberada no local após os procedimentos de praxe.

Texto: Marcio Greick

Edição: Denis Rocha