Operação Perfídia: Dois veículos adquiridos por meio de recursos desviados por dois ex-funcionários de uma empresa e seus respectivos cônjuges de empresas

Veículos estavam na posse de terceiros, mas foram localizados pela PC/TO.

Por Redação

Dando continuidade às ações da Operação Perfídia, deflagrada na semana passada pela Polícia Civil do Tocantins e que resultou nas prisões de quatro pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa, suspeita de desviar quase R$ 12 milhões de duas empresas da capital, no último domingo, 01, e na tarde desta segunda-feira, 02, policiais civis da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) localizaram e apreenderam mais dois veículos que, supostamente, teriam sido adquiridos pelo grupo criminoso com recursos desviados das duas construtoras.

Conforme explica o delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves Queiroz, no último domingo, 1º, os oficiais investigadores localizaram e apreenderam um VW, modelo T-Cross, avaliado em R$ 100 mil. Já na manhã desta segunda-feira, 02, os policiais civis apreenderam um Ford Bronco, veículo avaliado em cerca de R$ 200 mil.

O T-Cross foi localizado escondido em uma residência na região sul da capital e, depois de apresentado o mandado de busca e apreensão, o veículo foi entregue pelo morador que estava na posse do bem. Já o Ford Bronco foi entregue depois de negociação com o advogado da pessoa que o possuía.

O delegado Wanderson Queiroz ressalta que as equipes da 1ª DEIC continuam as diligências investigativas no sentido de localizar outros veículos que possam ter sido adquiridos com recursos desviados das empresas vítimas, pelos autores. Com as apreensões de mais dois veículos, a Polícia Civil busca reunir mais elementos probatórios, que estão sendo devidamente analisados, no sentido de desvendar toda a rede criminosa que teria sido construída pelos investigados e estava em pleno funcionamento, a fim de dar ares de legalidade ao dinheiro desviado, sobretudo com a aquisição de bens.

“O trabalho policial continua, pois as evidências apontam que, durante o período em que atuou, essa organização criminosa gerou milhões de prejuízos aos donos das duas empresas. Agora, nessa nova fase, a operação busca localizar e apreender ativos e bens que foram desviados pelo grupo, que teriam sido utilizados, sobretudo, para a compra de veículos, em sua maioria de luxo”, frisou a autoridade policial.

Os dois veículos apreendidos foram levados para a sede da 1ª DEIC, onde serão periciados.

Perfídia

A Operação Perfídia foi deflagrada no último dia 26 de maio e visa identificar os envolvidos nos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documento particular, que teriam se unido a fim de lesar duas empresas que atuam no ramo da construção civil da capital. Em pouco mais de dois anos de atuação, a organização criminosa, composta por dois ex-funcionários da empresa e seus respectivos cônjuges, foi responsável por desviar quase R$ 12 milhões das empresas.

Na primeira fase da operação, ainda no mês de maio, os quatro principais envolvidos foram presos após investigações da Polícia Civil do Tocantins. A PC/TO reitera seu compromisso em servir e proteger a sociedade tocantinense.

Texto: Rogério de Oliveira/Governo do Tocantins