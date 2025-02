Opinião | China-Taiwan: uma relação perigosa

*Isidoros Karderinis

As relações entre a China e Taiwan são constantemente tensas desde a sua separação de facto em 1949 e estão a causar tensão nas relações entre Pequim e Washington.

A 1 de outubro de 1949, Mao Tsé-Tung proclamou a fundação da República Popular da China em Pequim. As forças nacionalistas do partido chinês Kuomintang sob o comando de Chiang Kai-shek abandonaram a China e fugiram para Taiwan (antiga Formosa), formando depois governo a 7 de Dezembro e proibindo todas as relações entre a ilha (oficialmente a República da China) e a China comunista.

Em 1950, Taiwan tornou-se aliada de Washington, que estava em guerra com a China na Coreia. Em junho de 1950, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordenou à Sétima Frota dos Estados Unidos que repelisse qualquer possível ataque dos comunistas chineses a Taiwan. Ao mesmo tempo, Chiang Kai-shek foi convidado a construir fortificações na costa de Taiwan para evitar um possível ataque chinês.

O Partido Democrático Progressista (DPP) de Lai Ching-te, agora no poder pela terceira vez, considera Taiwan uma nação soberana de facto com uma identidade taiwanesa distinta e o mandarim como língua oficial. É de notar que Taiwan tem as suas próprias forças armadas, moeda, constituição e agora um governo democraticamente eleito (de 1949 a 1987 esteve sob um regime autoritário de lei marcial), mas não é reconhecido como um país independente pela maioria dos governos mundiais.

Até à data, só foi reconhecido como Estado independente por 12 países e não foi aceite como membro de organizações internacionais porque a China insiste que é a sua própria província, parte do seu território, e impede a sua integração e reconhecimento.

Ao longo das décadas, Taiwan tornou-se cada vez mais isolado. Ao mesmo tempo, porém, os laços entre Taiwan e os Estados Unidos fortaleceram-se, com o aumento das vendas de armas e equipamento militar e a cooperação política de alto nível sob a popular antecessora feminina de Lai, Tsai Ing-wen, o que irritou Pequim. No entanto, a posição dos Estados Unidos sobre Taiwan tem permanecido historicamente deliberadamente vaga, particularmente no que diz respeito à possibilidade de o defender no caso de uma invasão chinesa, a chamada “ambiguidade estratégica”.

Os Estados Unidos há muito que caminham sobre uma ténue linha vermelha. Assim, ao abrigo da chamada política de “Uma China”, Washington reconhece a República Popular da China como o único governo legítimo da China. Reconhece também a posição de Pequim de que Taiwan faz parte da China, mas nunca aceitou a reivindicação do Partido Comunista Chinês de soberania sobre a ilha.

Taiwan tem uma área de 36.197 km2 e uma população de aproximadamente 23.400.000 habitantes. A sua capital é Taipei, situada no extremo norte. É também uma cidade ultramoderna com um intenso desenvolvimento industrial de alta tecnologia e oficialmente designada como “cidade alfa global”, ou seja, uma cidade que tem um impacto direto nos acontecimentos mundiais de dimensões sociais, económicas e políticas.

Além da ilha com o mesmo nome, o país conta ainda com 168 ilhas mais pequenas. Está separado da China pelo Estreito de Taiwan e faz fronteira a norte com o Mar da China Oriental, a leste com o Oceano Pacífico e a sul com o Mar da China Meridional.

Desde 1960, entrou num período de rápido crescimento económico e industrialização, e muitos economistas falam do “milagre de Taiwan”. A sua economia é orientada para a exportação. Destaca-se na tecnologia e é atualmente a 21ª maior economia do mundo, ao mesmo tempo que ocupa o 34º lugar no ranking mundial em termos de PIB per capita.

A posição de Taiwan no mapa mundial torna-o especialmente importante para as grandes potências mundiais. A ilha tem uma grande importância estratégica para os Estados Unidos, dada a sua proximidade com os aliados próximos de Washington na região, como o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas. Além disso, o Estreito de Taiwan é considerado crucial para a movimentação do comércio global, enquanto se estima que a ilha produza 60% da produção mundial de microchips, componentes tecnológicos essenciais para o fabrico de telemóveis e baterias de lítio.

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), sediada no enorme parque científico de Hsinchu, é o maior produtor de semicondutores (ou microchips) do mundo, com uma capitalização de 426 mil milhões de dólares.

Quanto ao equilíbrio militar no Estreito de Taiwan, é firmemente a favor da China e seria improvável que o Estado insular se pudesse defender no caso de um ataque chinês sem ajuda externa.

Sob o presidente Xi Jinping, a China intensificou a sua demonstração de poder militar, enviando um número recorde de caças, drones e navios de guerra chineses ao redor da ilha e realizando exercícios militares em resposta aos intercâmbios políticos entre os Estados Unidos e Taiwan.

A mensagem que Pequim envia a Taipé e a Washington, como resultado desta actividade militar, é muito clara: “A independência de Taiwan é incompatível com a paz. “Este é um assunto interno que não permite interferências estrangeiras”. Além disso, no seu discurso de Ano Novo, o Presidente Xi Jinping declarou: “Ninguém pode impedir a reunificação da China com Taiwan”, dando um aviso claro a todas as forças que apoiam abertamente a independência dentro e fora da ilha.

Taiwan, por seu lado, exige que a China cesse definitivamente a sua actividade militar nas águas vizinhas, o que, segundo ele, prejudica claramente a paz e a estabilidade e perturba o transporte marítimo e o comércio internacionais.

Mas que consequências teria para o planeta uma guerra entre os Estados Unidos-Taiwan e a China? Um artigo da Bloomberg já defendeu que um conflito militar em Taiwan poderia custar à economia mundial um montante astronómico de 10 biliões de dólares, equivalente a 10% do PIB global, muito superior às consequências económicas da pandemia do coronavírus, da guerra na Ucrânia e do crise financeira mundial. E, claro, o sangue que seria derramado seria incomensurável.

Para concluir, gostaria de manifestar a esperança de que a situação não se agrave e evite assim um confronto militar entre os EUA-Taiwan e a China, o que seria desastroso, como foi salientado, não só para a região, mas para todo o mundo.