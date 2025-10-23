Polícia Federal e a FICCO/TO interceptam aeronave com grande quantidade de cocaína em fazenda no município de Arraias/TO

Por Redação

Arraias (TO) — Nesta quinta-feira (23/10), a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Tocantins (FICCO/TO), deflagrou a Operação Sol da Justiça, direcionada ao combate ao tráfico de drogas na região sudeste do estado.

A ação resultou na interceptação de uma aeronave que havia pousado em uma pista clandestina localizada em uma fazenda no município de Arraias. Após o pouso, suspeitos descarregaram grande quantidade de cocaína, acondicionando a droga em duas caminhonetes usadas como apoio logístico.

Parte do grupo tentou fugir para uma área de mata no momento da abordagem, mas foi localizada e detida pelas equipes policiais. Ao todo, cinco pessoas foram presas — três homens e duas mulheres.

Foram apreendidos o entorpecente, a aeronave, galões de combustível de aviação, uma pistola com numeração suprimida e diversas munições. Presos e materiais foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Palmas, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante.

A operação contou com o apoio da Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas (CGPRE/DICOR/PF), da Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas da Polícia Federal no Tocantins e da Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Araguaína, além do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/PM/TO), Grupamento Aéreo (GRAER/PM/TO), Comando de Policiamento Especializado (CPE/PM/TO), Comando de Policiamento Regional e diversas unidades da Polícia Militar (4º, 5º, 10º e 11º BPM e 4ª CIPM).

A ação representa um impacto relevante no enfrentamento ao crime organizado na região e reforça a integração entre as forças de segurança que compõem a FICCO/TO — formada pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Tocantins — e seu objetivo de intensificar investigações e operações contra organizações criminosas e crimes de maior gravidade.