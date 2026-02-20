Celular furtado entre Goiânia (GO) e Confresa (MT) é localizado em Gurupi pela Polícia Civil

Aparelho foi localizado no município após compartilhamento de informações entre unidades policiais

Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 88ª Delegacia de Polícia de Gurupi, recuperou na manhã desta sexta-feira, 20, um aparelho celular avaliado em mais de R$ 8 mil, que havia sido subtraído durante transporte no trecho entre Goiânia (GO) e Confresa, no Mato Grosso. A ação contou com o compartilhamento de informações investigativas repassadas pela Delegacia de Polícia de Confresa.



Após o registro da ocorrência, a unidade policial de Confresa identificou que o aparelho estava sendo utilizado na cidade de Gurupi. As informações foram encaminhadas à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, que, por meio da 88ª Delegacia, realizou diligências e conseguiu localizar e recuperar o bem.

O homem que estava na posse do aparelho foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. O celular será restituído à vítima.

O delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia de Gurupi, Jacson Ribas, destaca que a integração entre as unidades foi essencial para o desfecho da ocorrência. “A troca rápida de informações permitiu a localização do aparelho e a adoção das medidas legais cabíveis. Orientamos a população a não adquirir celulares ou outros bens sem procedência comprovada e nota fiscal, para evitar a prática de receptação”, ressalta.

Fonte: Hiago Muniz/Governo do Tocantins