Em Gurupi, Polícia Civil conclui investigação sobre ataque a residência de médica e indicia dois irmãos por tentativa de homicídio

da redação

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP- Gurupi) concluiu, na última semana, o inquérito que apurava a ação de dois homens que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra uma clínica e residência de uma médica em Gurupi, e indiciou dois irmão de iniciais P.C.C., e J.A.C.C., por quatro tentativas de homicídio qualificado, além de outros crimes.

De acordo com o delegado Jacson Ribas, responsável pelo caso, na madrugada de 14 de outubro de 2026, dois homens a bordo de uma camionete VW, modelo Amarok, de cor branca, pararam em frente a casa das vítimas e efetuaram ao menos 21 disparos utilizando uma pistola, 9mm, e uma espingarda, carabina, calibre 22. Os tiros atingiram e danificaram o portão, as paredes do imóvel, portas de vidro e também veículos que estavam estacionados na garagem.

Logo após o ataque, a Polícia Civil, por meio da 3ª DHPP, iniciou imediatamente as investigações e diligências, visando identificar os agressores e esclarecer o que teria motivado o atentado.

Segundo as investigações, o acadêmico P.C.C., aluno do curso de Medicina, já havia sido reprovado duas vezes na disciplina ministrada pela vítima. Além disso, os elementos reunidos durante a investigação indicam que ele possivelmente seria reprovado pela terceira vez na mesma disciplina.

Desse modo, segundo as investigações da Polícia Civil, movido por um sentimento de vingança, o acadêmico teria se unido ao irmão, identificado pelas iniciais J.A.C.S., para planejar o ataque à residência da vítima, que também funciona como clínica. As investigações apontaram ainda que, na madrugada do crime, os dois homens pararam em frente ao imóvel e tocaram a campainha para verificar se havia alguém no local. No entanto, ninguém atendeu.

Cerca de 30 minutos depois, os suspeitos retornaram ao local e efetuaram diversos disparos contra a residência e a clínica. No momento do ataque, os três filhos da médica estavam no imóvel e não foram atingidos porque se encontravam nos cômodos dos fundos da casa.

Ainda de acordo com as investigações, com o objetivo de criar um álibi, os dois suspeitos foram até a própria residência, onde deixaram a caminhonete e seguiram para uma boate em outro veículo. No entanto, a Polícia Militar identificou os suspeitos e realizou a prisão dos dois homens, que ofereceram resistência durante a abordagem.

Após intensa e criteriosa investigação, os dois homens foram indiciados por quatro tentativas de homicídio, uma vez que, no momento do crime, a mulher e os três filhos estavam na residência, totalizando quatro vítimas. Eles também foram indiciados por fraude processual, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. A pistola utilizada no crime foi encontrada em outro veículo, enquanto a carabina foi localizada no sofá da residência dos investigados.

Com a conclusão dos procedimentos investigativos pela Polícia Civil do Tocantins, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, com vista ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis.

O delegado Jacson Ribas destacou a importância da conclusão das investigações e a gravidade das condutas praticadas pelos indiciados. “Os fatos investigados pela Polícia Civil demonstram que os dois indiciados agiram com extrema frieza. As vítimas somente não foram atingidas porque estavam abrigadas em cômodos localizados nos fundos do imóvel”, pontua o delegado.