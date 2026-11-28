da redação

Um homem de 46 anos e uma mulher de 51 morreram após uma ocorrência policial na noite de sexta-feira (27), na rodovia TO-110, entre Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, na região sudeste do Tocantins. Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam em um veículo que desobedeceu a uma ordem de parada durante um bloqueio realizado por uma equipe da Força Tática.

Após uma perseguição, o automóvel foi alcançado e, conforme a versão apresentada pela PM, os ocupantes desceram armados e efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram. As vítimas foram identificadas como Ubiraci Sales dos Santos, de 46 anos, e Marcyakleyvy Hosana Matos de Oliveira, de 51 anos.

Após serem baleados, os dois ainda apresentavam sinais vitais e foram socorridos pelos próprios policiais, já que não havia sinal telefônico na região para acionar uma equipe de resgate. Eles foram levados ao Hospital Municipal de Taguatinga, mas tiveram as mortes confirmadas pelo médico responsável. Durante a ocorrência, os militares apreenderam uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38, uma barra de substância semelhante à maconha e uma porção de material semelhante à cocaína.

Segundo a PM, o homem possuía registros policiais por tráfico de drogas, porte e posse irregular de arma de fogo e lesão corporal. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.