da redação

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 27 quilos de cocaína escondidos em uma área de mata às margens da rodovia TO-373, em Araguaçu, região sul do Tocantins. A droga foi localizada por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (27), com a ajuda de cães farejadores do 4º Batalhão da Polícia Militar.

A ação começou após informações dos setores de inteligência apontarem uma possível movimentação suspeita em uma região com construções abandonadas, que estaria sendo utilizada para esconder entorpecentes.

A operação contou com equipes do Comando de Operações de Divisas (COD), do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED), da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Força Tática com Cães. Apesar das buscas realizadas nas proximidades, nenhum suspeito foi localizado.

O entorpecente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Alvorada. Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 38 mil ao tráfico de drogas. A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).