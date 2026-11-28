Decisão da Justiça Eleitoral condena autor de vídeo divulgado durante a campanha ao pagamento de multa de R$ 5 mil por desinformação.

Fa Redação

As eleições de 2026 chegaram ao fim, mas o combate à desinformação continua. Nesta sexta-feira, 27, a Justiça Eleitoral do Tocantins reconheceu como falsa a informação de que o governador eleito Vicentinho Júnior nunca teria destinado recursos ao Hospital Geral de Palmas (HGP) durante seus 12 anos de mandato como deputado federal.

O juiz Roniclay Alves de Morais condenou Victor Hugo Seabra Rezende ao pagamento de multa de R$ 5 mil pela divulgação de um vídeo nas redes sociais, três dias antes do segundo turno, contendo informação sabidamente inverídica e gravemente descontextualizada.

O que mostram os documentos oficiais

Ao analisar os autos, o magistrado esclareceu que os recursos federais destinados ao HGP são encaminhados por meio do Fundo Estadual de Saúde. A decisão destaca R$ 41,6 milhões em emendas coletivas da bancada federal efetivamente pagos para o custeio da rede hospitalar estadual, além da destinação formal de quase R$ 2 milhões especificamente para a aquisição de equipamentos do HGP.

“A distinção feita pela defesa entre ‘indicação’ e ‘pagamento/entrega’ não torna verdadeira a assertiva peremptória de ‘nenhum real’ destinado”, destacou o magistrado.

A decisão, que acompanha o parecer do Ministério Público Eleitoral, também extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à senadora Professora Dorinha, por ausência de comprovação de autoria ou conhecimento prévio da publicação. O vídeo já havia sido retirado das redes sociais por determinação judicial.