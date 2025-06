Operação apreende armas de fogo e prende suspeito ligado à morte do filho de ex-prefeito de Lagoa da Confusão

da redação

Na manhã desta sexta-feira, 6, a Polícia Civil do Tocantins deflagrou uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento no homicídio de Leonel Almeida, de 35 anos, filho do ex-prefeito de Lagoa da Confusão. A ação foi realizada pelas equipes da 58ª Delegacia de Polícia de Lagoa da Confusão, da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso) e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE).

Durante a operação, três pessoas, dois homens e uma mulher, foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Em poder dos suspeitos, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 24 de dois canos, duas espingardas calibre 22, um revólver calibre 38 e uma pistola 9 mm, além de aproximadamente 500 munições de calibres variados.

O delegado responsável pela ação, Guilherme Moreira, explica que uma das pessoas detidas é investigada por participação direta na execução de Leonel Almeida, morto em fevereiro deste ano na zona rural de Lagoa da Confusão. “O mandado de busca tinha como alvo um suspeito específico. No entanto, outros dois indivíduos estavam no local e foram flagrados portando armas de fogo, motivo pelo qual também foram presos por posse ilegal. A ação de hoje representa um avanço significativo na investigação do homicídio de Leonel. Além disso, conseguimos retirar de circulação armamentos que poderiam ser utilizados em novos crimes. Seguimos firmes no compromisso de esclarecer totalmente o caso e responsabilizar todos os envolvidos”, destacou.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime.