Polícia Civil combate exploração de jogos de azar em Formoso do Araguaia

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia, sob a coordenação da delegada Thuanny Falcão, desarticulou um esquema de loteria irregular no município. Um homem de 54 anos e uma mulher de 24 anos foram autuados em flagrante por exploração de jogo de azar.

A ação foi desencadeada após diversas denúncias de moradores sobre um jogo de loteria local, conhecido como “Tente e Ganhe” e “Girada da Sorte”. Os apostadores relataram que nunca eram contemplados, enquanto os prêmios eram frequentemente ganhos por pessoas próximas aos organizadores, gerando desconfiança na comunidade.

As investigações revelaram que os responsáveis pela organização do jogo não possuíam autorização da Caixa Econômica Federal e utilizavam CNPJs de empresas com atividades diferentes.

A delegada Thuanny Falcão destacou a falta de transparência nos sorteios, que não contavam com fiscalização. Moradores que compraram bilhetes relataram que os mesmos ganhadores apareciam repetidamente, levantando suspeitas de manipulação nos sorteios.

Com a ação da Polícia Civil, o jogo foi suspenso e as investigações continuarão para determinar a extensão da ilicitude nos sorteios, que começaram em 2023, e identificar possíveis outros envolvidos. A exploração desses sorteios ilegais pode ter causado prejuízos a muitos participantes.

A delegada fez um alerta à população de Formoso do Araguaia, recomendando que não adquiram ou participem de jogos de azar sem autorização, pois isso pode fomentar atividades criminosas. “É fundamental que os cidadãos estejam atentos e evitem participar de sorteios com procedência duvidosa, pois além do risco de prejuízo, podem involuntariamente contribuir para práticas ilícitas mais graves”, concluiu.