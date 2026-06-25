Copa do Mundo: Governador Wanderlei Barbosa decreta ponto facultativo no período da tarde da segunda-feira, 29, para órgãos da administração estadual

Medida permite que servidores públicos estaduais acompanhem a partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo; expediente ocorre das 8 às 12 horas e serviços essenciais serão mantidos

Da Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou, na manhã desta quinta-feira, 25, durante solenidade realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO), que será decretado ponto facultativo na próxima segunda-feira, 29, no período da tarde, para os órgãos da administração pública estadual. O expediente será mantido normalmente das 8 às 12 horas.

O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 25, e a medida possibilita aos servidores públicos do Tocantins acompanhar a partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

“Na próxima segunda-feira, teremos ponto facultativo no período da tarde para que os nossos servidores possam acompanhar o jogo da Seleção Brasileira. O expediente será normal pela manhã e, à tarde, faremos essa liberação para os órgãos da administração estadual”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Os serviços considerados essenciais, especialmente nas áreas de saúde e segurança pública, continuarão funcionando normalmente, garantindo a continuidade do atendimento à população.

Edição: Caroline Spricigo