Dois morrem a facadas durante discussão em Natividade; autor do crime é procurado

Testemunhas contaram que o autor do crime chegou ao local em uma motocicleta e iniciou uma discussão, por motivos desconhecidos, com a vítima Eduardo Rodrigues.

Ainda conforme testemunhas, a segunda vítima, Otávio Moreira, tentou interferir na discussão para acalmar a situação, mas os dois acabaram sendo atingidos por golpes de faca.