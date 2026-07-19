Dois morrem a facadas durante discussão em Natividade; autor do crime é procurado

da redação
Dois homens foram mortos a facadas em Natividade, na região sudeste do estado, na madrugada deste domingo (19). O crime aconteceu por volta das 4h, na TO-050, próximo a uma distribuidora de bebidas.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO), as vítimas foram identificadas como Otávio Moreira de Souza, de 21 anos, e Eduardo Rodrigues Cardoso, de 26 anos. O atendimento médico chegou a ser chamado, mas os profissionais constataram as mortes no local.
Testemunhas contaram que o autor do crime chegou ao local em uma motocicleta e iniciou uma discussão, por motivos desconhecidos, com a vítima Eduardo Rodrigues.
Ainda conforme testemunhas, a segunda vítima, Otávio Moreira, tentou interferir na discussão para acalmar a situação, mas os dois acabaram sendo atingidos por golpes de faca.