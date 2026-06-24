Construtora inicia montagem de canteiro para as obras da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi, anuncia deputado Eduardo Fortes

Por Wesley Silas

A segunda etapa das obras de ampliação do Hospital Regional de Gurupi (HRG) deve ser iniciada nas próximas semanas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23) pelo deputado estadual Eduardo Fortes, após reunião com o secretário estadual da Saúde, em Palmas, acompanhado pelo diretor da unidade, Pedro Pires. No local do empreendimento, operários da construtora LDN já iniciaram a instalação do canteiro de obras para dar suporte aos trabalhos estruturais.

Detalhes do projeto de ampliação

A nova fase do complexo hospitalar visa expandir a capacidade de atendimento da rede pública na região sul do Tocantins. De acordo com o projeto do Governo do Estado, a estrutura receberá cerca de 200 novos leitos. O objetivo é descentralizar os serviços de média e alta complexidade, reduzindo a necessidade de transferência de pacientes para a capital.

Articulação e histórico do projeto

A ampliação do HRG é uma demanda antiga de profissionais da saúde e de lideranças políticas locais. O deputado Eduardo Fortes, que acompanha as tratativas junto ao Poder Executivo, afirmou que o início dos trabalhos resulta de uma articulação contínua com a Secretaria de Estado da Saúde para garantir a destinação de recursos e o cumprimento do cronograma de execução pela empreiteira contratada.

Entraves burocráticos

O avanço físico da obra, sinalizado pela montagem do canteiro, traz um alento para o gargalo assistencial do sul do Tocantins, mas também renova a cobrança social sobre o cronograma público. Historicamente marcado por paralisações e entraves burocráticos, o Hospital Regional de Gurupi demanda fiscalização rigorosa tanto do Legislativo quanto dos órgãos de controle para que os novos leitos saiam do papel sem novos atrasos, convertendo o investimento financeiro em atendimento ágil e efetivo para a população.