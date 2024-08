Propostas de Carlos Gaguim impulsa iniciativas legislativas relevantes na defesa de um Brasil sustentável e inovador

Por Redação

O deputado federal Carlos Gaguim, representante do União Brasil, se destaca esta semana na Câmara dos Deputados com uma série de propostas legislativas que abordam temas cruciais para o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica do país. As pautas discutidas incluem a conscientização sobre resíduos eletroeletrônicos, o incentivo à inteligência artificial, a proteção de animais, o fortalecimento dos municípios e a regulamentação das bulas impressas de medicamentos.

Entre as propostas em análise, está o Projeto de Lei 2238/2021, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Esta iniciativa pretende criar a Semana Nacional de Conscientização sobre Resíduos Eletroeletrônicos, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do descarte correto de dispositivos eletrônicos. A proposta é especialmente relevante diante do alarmante aumento da geração de lixo tecnológico no Brasil.

Outros projetos importantes incluem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2022, apensada à PEC 231/2019, que busca alterar o artigo 159 da Constituição Federal para aumentar em 1,5% a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em março de cada ano. Esta medida visa fortalecer financeiramente os municípios, que enfrentam desafios econômicos significativos.

Na esfera da inovação tecnológica, o Projeto de Lei 1539/2024, apensado ao PL 4719/2023 e atualmente em discussão na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, propõe a criação do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento e Inovação da Indústria de Inteligência Artificial (Fidia). A ideia é impulsionar a indústria de IA no Brasil, promovendo pesquisa e desenvolvimento nesse campo vital.

No tocante à proteção ambiental e animal, o Projeto de Lei 3355/2021, apensado ao PL 11210/2018 e tramitando na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, busca proibir a morte de animais silvestres, domésticos e exóticos que tenham sido apreendidos em condições de maus-tratos. Essa proposta está alinhada com o crescente movimento em prol dos direitos dos animais no Brasil.

Por fim, o Projeto de Lei 1258/2024, apensado ao PL 715/2024 e sob análise na Comissão de Saúde, pretende assegurar que todas as apresentações farmacêuticas sejam obrigatoriamente acompanhadas pelas respectivas bulas impressas. Esta medida é considerada essencial para garantir que os consumidores tenham acesso fácil e direto às informações sobre os medicamentos que estão adquirindo.

Essas iniciativas evidenciam o compromisso do deputado Carlos Gaguim em promover legislações que visam não apenas proteger o meio ambiente, mas também fomentar a inovação e garantir o fortalecimento econômico dos municípios. A semana promete ser crucial para a tramitação dessas importantes propostas legislativas que podem impactar significativamente a vida dos brasileiros.