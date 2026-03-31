Após apelo de familiares e cobrança do Portal Atitude, SES-TO autoriza transferência de idoso do Hospital de Alvorada para o Regional de Gurupi

O paciente Nelson Rodrigues de Mendonça, de 78 anos, que aguardava transferência hospitalar em estado grave, conforme nota enviada ao Portal Atitude, teve sua regulação autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) nesta segunda-feira (30). O idoso estava internado desde o último sábado, 28, Hospital Regional de Alvorada (HRAT) e cerca de 15 dias com um quadro de obstrução intestinal severa.

Por Wesley Silas

A família vinha manifestando preocupação com a evolução do quadro clínico, que incluía dores intensas, impossibilidade de alimentação e indícios de infecção renal e sanguínea. Segundo os parentes, a unidade de Alvorada não dispunha dos recursos cirúrgicos necessários para o tratamento.

Em relato ao Portal Atitude, a neta do paciente descreveu a urgência da situação:

“Meu avô está sem evacuar e sem conseguir se alimentar há quase 15 dias. A médica informou que o caso é cirúrgico e que a cidade não tem recursos. Gurupi é a nossa referência, mas a vaga demorou a ser liberada e o caso não estava sendo tratado com a prioridade necessária, apesar do risco que ele corre”, afirmou.

Posicionamento da Secretaria de Saúde

Em nota oficial, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) informou que, durante o período de espera, o paciente recebeu assistência da equipe multiprofissional no Hospital de Alvorada.

A pasta confirmou que o paciente foi regulado para o Hospital Regional de Gurupi (HRG), onde receberá o atendimento especializado conforme os protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS). A SES-TO reiterou que as transferências são processadas com base na complexidade de cada caso e na capacidade operacional das unidades de referência, visando a segurança no atendimento público.

No entanto, segunda a neta do paciente “Ele encontra-se no hospital de Gurupi , sem leito em um corredor numa maca”.