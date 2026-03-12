Governo do Tocantins zera atrasos no período da gestão interina e garante continuidade do Plano Servir para servidores estaduais

Por Redação

O Governo do Tocantins regularizou os pagamentos aos prestadores do Plano Servir, plano de saúde dos servidores públicos estaduais, após três meses de atraso registrados no período da gestão interina do vice-governador Laurez Moreira. De acordo com informações do próprio governo, já foram pagos mais de R$ 269 milhões à rede credenciada, o que garante a continuidade dos atendimentos e restabelece a previsibilidade do fluxo financeiro do plano.

Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Secad), o processo de reorganização financeira faz parte de um acordo firmado com hospitais, clínicas, laboratórios, serviços de home care e demais prestadores desde dezembro de 2025. O objetivo é manter o Plano Servir em situação de adimplência e assegurar que os beneficiários não sejam impactados.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que a regularização dos pagamentos é estratégica para a estabilidade do plano e para a segurança dos servidores.

“Nosso objetivo é assegurar que os servidores e seus familiares tenham acesso a todos os serviços do Plano Servir, mantendo o compromisso com os prestadores de saúde e garantindo um fluxo de pagamentos regular e transparente. Essa ação reafirma a responsabilidade da nossa gestão com a assistência à população”, afirma o governador.

Segundo o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, o governo atua para consolidar um modelo permanente de gestão financeira do plano, baseado em previsibilidade e diálogo com a rede.

“Nosso compromisso foi estabelecer um fluxo claro de pagamentos e honrar aquilo que foi dialogado com a rede credenciada. Estamos avançando nesse processo com responsabilidade, garantindo segurança para os prestadores e, principalmente, a continuidade da assistência aos servidores e seus dependentes”, ressalta o secretário.

A reorganização buscou minimizar os impactos das mudanças administrativas ocorridas no período da gestão interina, que interferiram no cronograma de pagamentos conduzido pela Secad. Em dezembro, a pasta apresentou um novo planejamento à rede credenciada, com cronograma para quitar faturas em atraso e restabelecer a previsibilidade dos repasses, compromisso que, segundo o governo, vem sendo cumprido.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Tocantins (Sindesto), Guilherme Coutinho, o cumprimento do planejamento financeiro deu segurança à rede credenciada e evitou desassistência aos usuários do plano.

“O Governo apresentou um cronograma, dialogou com os prestadores e vem cumprindo o que foi estabelecido. Esse alinhamento foi importante para dar previsibilidade e permitiu que a rede continuasse prestando os atendimentos normalmente aos usuários do Servir”, avalia.

### Ampliação e atualização da rede credenciada

Paralelamente à normalização dos pagamentos, a Secad avança na atualização e ampliação da rede credenciada do Plano Servir. Semanalmente, novos contratos com prestadores que concluíram o processo de credenciamento, aberto por edital em dezembro, vêm sendo publicados no Diário Oficial do Estado.

Entre os novos credenciamentos estão grandes hospitais e clínicas especializadas, inclusive em atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que contribui para recompor e fortalecer a rede assistencial oferecida aos servidores.

O procedimento de credenciamento segue as etapas previstas em edital: manifestação de interesse do prestador, análise técnica e documental pelas equipes responsáveis, habilitação e, por fim, formalização contratual e publicação no Diário Oficial do Estado. A partir dessa publicação, a entrada ou o retorno do prestador à rede é oficializado.

De acordo com o Governo do Tocantins, esse fluxo vem sendo conduzido de forma contínua pela Secad, tanto para atualizar a oferta de serviços aos beneficiários do Servir quanto para regularizar contratos que já não podiam ser renovados por impedimentos legais, garantindo maior segurança jurídica e estabilidade na prestação de serviços de saúde aos servidores.