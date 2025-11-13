Saúde preventiva e proteção feminina: Gaguim reforça ações e políticas públicas após o Outubro Rosa

da redação

Deputado destaca iniciativas que ampliam a conscientização sobre doenças negligenciadas e estimulam empresas a adotarem práticas de valorização e segurança para mulheres.

Encerrado o Outubro Rosa, permanece a necessidade de manter acesa a agenda de saúde preventiva e de proteção às mulheres no Brasil. Atento a esse compromisso contínuo, o deputado federal Carlos Gaguim (TO) reforça a importância de projetos de lei que fortalecem políticas públicas e ampliam a atenção à saúde feminina ao longo de todo o ano.

Entre as iniciativas, está o PL 11045/2018, que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre Doenças Negligenciadas. O objetivo é ampliar visibilidade, diagnóstico e prevenção de enfermidades que atingem principalmente populações vulneráveis e seguem recebendo pouca atenção do poder público. A proposta busca garantir informação, campanhas eficientes e maior capacidade de proteção à vida.

Outra medida de destaque é o PL 2062/2021, que cria o Selo Pró-Mulher, certificação destinada a reconhecer empresas comprometidas com ações práticas de valorização, proteção e promoção da igualdade feminina no ambiente profissional. A iniciativa estimula a construção de espaços corporativos mais seguros, saudáveis e inclusivos.

“Não basta lembrar da saúde da mulher apenas em outubro. Prevenir, informar e valorizar são compromissos permanentes. Quando atuamos de forma contínua, salvamos vidas e fortalecemos mulheres em todas as áreas”, ressalta Gaguim.

As propostas evidenciam a defesa do deputado por políticas duradouras que priorizem saúde preventiva, segurança e protagonismo feminino — temas que seguem essenciais mesmo após as ações do Outubro Rosa.