quarta-feira, 12 novembro

Notícias

Secretário de Obras de São Valério é acusado de homicídio de empresário em posto de combustíveis após desentendimento comercial

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Wesley Silas

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 14 horas, um episódio de violência aconteceu em um posto de combustíveis localizado na cidade, envolvendo o secretário de Viação e Obras da Prefeitura de São Valério, Divino Duarte da Silva e o empresário Wilson Rocha.

Secretário de Viação e Obras da Prefeitura de São Valério, Divino Duarte da Silva

Segundo relatos de testemunhas, Divino Duarte tentou ceifar a vida de Wilson Rocha após uma discussão acalorada motivada por desentendimentos relacionados a atraso de pagamento de serviços particular prestados por uma autoelétrica de propriedade da vítima, que faleceu à caminho de Gurupi, após ser baleado com um tiro na cabeça.

Em um vídeo enviado ao Portal Atitude a vítima relata supostos prejuízos provocado pelo acusado:

De acordo com testemunhas, a divergência teve origem na cobrança de valores atrasados do acusado, referentes a serviços previamente realizados. A situação se agravou e culminou no homicídio de Wilson Rocha por Divino Duarte.

As autoridades policiais foram acionadas e já iniciaram as investigações para apurar os detalhes do ocorrido e as motivações do agressor.

A polícia deverá investiga os desdobramentos do caso, bem como o contexto financeiro envolvendo a disputa pelos serviços prestados, para orientar as próximas ações.

