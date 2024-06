Seminário em Brasília debate o impacto da Inteligência Artificial no Direito e na Economia: Senador Eduardo Gomes e especialistas debatem o futuro

Por Wesley Silas, com informações da Ascom Eduardo Gomes

Na manhã desta quinta-feira, a sede da CNA em Brasília foi palco do seminário “A Inteligência Artificial e seu Impacto no Direito e na Economia”, que contou com a participação do senador Eduardo Gomes, do ministro Ives Gandra Martins Filho e do professor e economista Gesser Oliveira.

O professor Gesser Oliveira apresentou um estudo abrangente sobre o impacto da Inteligência Artificial na economia, no mercado de trabalho e no cotidiano das pessoas. Ele destacou as maiores transformações previstas para os próximos anos e como essas mudanças afetarão diversos setores da economia.

O senador Eduardo Gomes discorreu detalhadamente sobre o trabalho da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial (CTIA) no Brasil, desde sua criação até o momento atual. “Começamos do zero em um tema que, embora faça parte da vida de todos, ainda era pouco compreendido. A primeira iniciativa foi a criação de uma comissão de juristas que elaborou um estudo de 900 páginas, o marco inicial de um longo processo que culminará com a leitura do relatório, a votação e o encaminhamento ao plenário do Senado,” explicou o senador.

O senador também destacou o esforço coletivo da comissão ao longo de dez meses, durante os quais foram realizadas dezenas de audiências públicas, reuniões, encontros e seminários, com a participação de representantes da sociedade civil, empresários, governos em vários níveis, ONGs, artistas e membros de governos estrangeiros, tudo para colher sugestões, propostas e críticas.

“Este é um assunto global e não podemos nos permitir ficar à mercê das decisões de outros países. Não correr riscos pode significar, em última análise, assumir os riscos dos outros,” alertou Eduardo Gomes. Ele finalizou convidando todos a acompanhar o trabalho da CTIA através do site do Senado.

O ministro Ives Gandra encerrou o primeiro painel do seminário agradecendo ao senador Eduardo Gomes pela esclarecedora palestra, que elucidou de forma abrangente os desdobramentos do tema Inteligência Artificial no Senado.

Este seminário reflete a crescente importância do debate sobre a Inteligência Artificial e seu impacto em diversos aspectos da vida contemporânea, sinalizando que o Brasil está atento e ativo em discussões de relevância global.