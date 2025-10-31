“TGP Ferrovia Norte Sul Fazendão” acelera logística do sul do Tocantins e desafoga rodovias

O grupo privado Fazendão inaugurou nesta sexta-feira, 31, o Terminal Rodoferroviário Fazendão no Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul em Gurupi (TO), concluindo a obra em tempo recorde e com investimento aproximado de R$ 80 milhões. Localizado próximo à BR-242, na saída para o município de Peixe, o terminal reforça a importância da ferrovia para a logística da região sul do Tocantins.

Por Wesley Silas

A unidade inclui um armazém com capacidade para até 40 mil toneladas e uma infraestrutura projetada para movimentar até dois milhões de toneladas por ano. Segundo a empresa, a integração entre o terminal e as rodovias locais deve reduzir o tráfego rodoviário em até 37 mil caminhões por ano, o que, além de diminuir os custos operacionais e o desgaste das estradas, contribui para a redução das emissões de CO₂ na ordem de 56% e para a mitigação de riscos de acidentes.

Durante a inauguração, o presidente do Fazendão, Volney Aquino, destacou a trajetória desde a licitação inicial até a conclusão do empreendimento e a relevância do terminal para o escoamento da produção regional.

Segundo o vice-presidente comercial da Rumo, Altamir Perottoni Júnior, a previsão é de que o carregamento ocorra duas vezes por semana, com duas locomotivas à frente, garantindo eficiência no transporte e ampliando a capacidade de transporte ferroviário no estado.

“A ferrovia é um instrumento de indução do desenvolvimento, a partir do momento em que há um terminal, todas as cadeias produtivas se fortalecem. Ela impulsiona tanto a produção quanto o empreendedorismo. Atualmente, temos 47 vagões prontos para carregar e este é apenas o início de um grande ciclo de desenvolvimento que o Tocantins tanto merece”, assegurou o vice-presidente comercial da Rumo, Altamir Perottoni Júnior.

Autoridades presentes avaliaram positivamente o equipamento. O governador Laurez Moreira e os deputados Gutierres Torquato e Eduardo do Dertins ressaltaram o impacto econômico e social do terminal para o desenvolvimento regional. O vice-prefeito Adailton Fonseca, representando a prefeita Josi Nunes, também participou do ato.

O governador Laurez Moreira, lamentou a falta de investimentos necessários pela Porto Seco para operar o Terminal de Cargas de Gurupi.

“Graças a Deus esta parceria entre a Rumo e o Grupo Fazendão viabilizou este grande projeto que sem dúvida alguma vai mudar a economia de Gurupi e da região sul do Tocantins”, disse.

César Halum, titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), citou sua participação representando o governo e entidades pública há vários anos e citou a leniência do Governo Federal em efetivar as autorização das concessões como a da empresa Porto Seco Centro-Oeste S/A. devido a problemas ambientais e demais travamentos.

“Felizmente nós temos a iniciativa privada que é mais corajosa, mais destemida, arrojada que vai para cima porque ela sente necessidade para as coisas evoluírem”, disse.

O deputado Gutierres Torquato comentou sobre a defesa da abertura do Edital e da ativação da Parque Multimodal deste que o governador Laurez ainda era prefeito de Gurupi.

“Aqui vai ligar Portos, facilitar o escoamento da produção e também diminuir o custo para que os nossos produtos sejam escoados para outros Estados e Países. A nossa alegria é ver o grupo Fazendão consolidar algo que vem sendo construído há mais de 12 anos”, disse o deputado e presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), na ALETO.

Já o deputado Eduardo do Dertins destacou a importância da inauguração do Terminal Rodoferroviário Fazendão no Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul em Gurupi (TO), para o estado do Tocantins e para Gurupi.

“Nós vivemos onde um representante da nossa Capital da Amizade assume o posto maior do Estado, que é o Governo do Estado, com certeza voltando os olhos para a Capital da Amizade; mas com olhos firmado no desenvolvimento do Estado”, disse Dertins.

Representando a prefeita Josi Nunes, o vice-prefeito e empresário, Adailton Fonseca, considerou como um dia histórico para a economia do Tocantins e para a região sul.

Hoje Gurupi é colocada no mapa ferroviário do país e isso acontece depois de concessão e está aqui o pessoal da Rumo é quem vai cuidar do tramo sul da Ferrovia Norte-Sul de Gurupi para Santos (SP), enquanto a VLi cuida de Luzimangues até Itaqui. Hoje o que está acontecendo aqui e que houve uma concessão do Pátio de Gurupi que não aconteceu e um empresário de Gurupi de sucesso, o Volnei do Grupo Fazendão, quebra tudo isso e faz acontecer”, avaliou Adailton.

Situação do terminal da Porto Seco Centro-Oeste S/A

Habilitada em janeiro de 2016 para operar o Terminal de Cargas de Gurupi por meio de concessão, a empresa Porto Seco Centro-Oeste S/A, com sede em Anápolis, ainda não colocou a unidade em operação no Pátio de Integração Intermodal de Gurupi. Conforme o contrato publicado no Diário Oficial da União, a concessionária teria um ano a partir da publicação para iniciar ao menos um terminal, mantendo um volume mínimo de 294 mil toneladas por ano, com meta de 500 mil toneladas a partir do segundo ano — metas que não foram cumpridas até o momento. A paralisação das operações pela concessionária levou interessados a buscar alternativas para o uso da ferrovia, o que motivou iniciativas privadas como a do Fazendão.

Impacto regional

A operação do Terminal Rodoferroviário Fazendão deve consolidar o papel do Tocantins na cadeia logística do agronegócio brasileiro, ampliando a capacidade de escoamento da produção e reduzindo custos logísticos para produtores e transportadores da região sul do estado. Além dos benefícios ambientais e de segurança viária, a nova infraestrutura pode atrair investimentos e fomentar a geração de emprego e renda no entorno do Pátio Intermodal.