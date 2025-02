Tocantins recebe, em Brasília, Selo Ouro em reconhecimento a políticas educacionais do Governo do Estado na alfabetização de crianças

Investimentos na educação do estado, beneficiam 56 mil estudantes do ensino fundamental e 22 mil crianças da educação infantil, além de mais de 4 mil professores

por Redação

O governador Wanderlei Barbosa participou nesta segunda-feira, 10, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF, da cerimônia de entrega do prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero e do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz. A premiação reconhece os esforços empreendidos pelos estados e municípios na busca pela alfabetização das crianças na idade certa.

Na solenidade, o Tocantins foi um dos estados premiados com o Selo Ouro. O governador Wanderlei Barbosa destacou o empenho do Governo do Estado, aliado aos municípios, em avançar na qualidade da educação básica.

”O Tocantins foi destaque na alfabetização, com 35 municípios recebendo o Selo Ouro. Parabenizo todos os prefeitos e prefeitas pelo excelente desempenho e pelo compromisso com a educação. Fico muito feliz que nosso estado tenha conquistado esse reconhecimento tão importante. Seguiremos trabalhando juntos para ampliar ainda mais a alfabetização no tempo certo, garantindo uma educação de qualidade para nossas crianças. Essa é uma prioridade minha e sei que também é de cada gestor municipal. Minha gratidão e parabéns a todos os premiados”, expressou o governador.

O Tocantins ainda se destacou no cenário nacional ao ser prestigiado, em maio de 2023, pelo Ministério da Educação (MEC) como o que mais evoluiu ao atingir o patamar de 44% das crianças das redes públicas alfabetizadas. Em comparação com avaliações anteriores, o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em 2021, foi de 30 pontos percentuais abaixo do de 2023, e o de 2019 ficou 6 pontos percentuais abaixo (38%). Esse reconhecimento destaca os avanços na alfabetização infantil no estado, integrando o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Na primeira edição do Selo, foram contemplados 2.592 municípios, 13 estados e o Distrito Federal, com o Selo Ouro. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em 2023 pelo MEC, e a meta nacional é assegurar que, até 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. Durante o evento, foram homenageados os municípios que conquistaram o selo na categoria Ouro, além dos estados reconhecidos nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Entre os municípios tocantinenses reconhecidos com o Selo Ouro estão: Almas; Araguaçu; Araguaína; Araguatins; Bandeirantes do Tocantins; Bom Jesus do Tocantins; Centenário; Conceição do Tocantins; Crixás do Tocantins; Dianópolis; Dueré; Formoso do Araguaia; Guaraí; Itaguatins; Itaporã do Tocantins; Jaú do Tocantins; Oliveira de Fátima; Paraíso do Tocantins; Paranã; Pedro Afonso; Peixe; Piraquê; Ponte Alta do Bom Jesus; Porto Nacional; Presidente Kennedy; Recursolândia; Riachinho; Sandolândia; Santa Maria do Tocantins; Santa Terezinha do Tocantins; São Sebastião do Tocantins; Tabocão; Tocantinópolis; Tupirama e Xambioá.

O secretário de Educação, Fábio Vaz, ressaltou a importância do Selo Nacional para o Tocantins. “Hoje colhemos os frutos dessa integração e dessa política territorial. Estado e municípios, de forma colaborativa, trabalham juntos para garantir que todas as nossas crianças sejam alfabetizadas até o final do 2º ano. Parabéns ao governador, aos prefeitos e a toda a comunidade escolar do Tocantins por esse compromisso com a educação”, finalizou o secretário. Programa Alfabetiza Mais Tocantins No Tocantins, as políticas públicas de alfabetização são implementadas pelo programa Alfabetiza Mais Tocantins, que tem como meta atender 78 mil estudantes dos 139 municípios. O investimento total destinado ao programa é de R$ 8 milhões, beneficiando 56 mil estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental, 22 mil crianças da educação infantil (pré-escola), 2 mil professores do ensino fundamental e 2,3 mil professores da educação infantil. As principais ações incluem formação continuada de profissionais, concessão de bolsas para articuladores e formadores, entrega de materiais estruturados para professores e estudantes e premiação de boas práticas.



Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é um programa federal voltado à recomposição da alfabetização nos anos iniciais. Suas estratégias incluem a organização de um regime de colaboração entre União, estados e municípios, o monitoramento e acompanhamento de metas, o apoio técnico e financeiro para a infraestrutura das escolas públicas, a oferta de materiais didáticos para estudantes e pedagógicos para professores, a implementação de sistemas de avaliação da alfabetização e estratégias formativas com orientações curriculares. Com esses avanços, o Tocantins reforça seu compromisso com a alfabetização infantil, garantindo que cada vez mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e oportunidades para um futuro melhor.