Unirg é homenageada pelos 40 anos de sua criação e Unitins pelos 35 anos em sessão solene na ALETO

Por Redação

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realizou na manhã desta quinta-feira, 27, Sessão Solene em homenagem aos 35 anos da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e aos 40 anos de criação da Universidade de Gurupi (Unirg). A solenidade foi realizada no Plenário Antônio Pesconi da Assembleia, mediante requerimento do deputado Gutierres Torquato (PDT). Na ocasião foram entregues placas comemorativas a personalidades com relevantes serviços prestados às instituições homenageadas. “É pela história das duas universidades que pedi a presente homenagem, aqui é uma demonstração de que somos parceiros”, destacou Torquato.

O presidente da Aleto, deputado Amélio Cayres (Republicanos), lembrou dos desafios das duas instituições que desempenharam e continuam desempenhando um papel fundamental na construção do Tocantins. Amélio comentou que quando a UnirG foi criada, por iniciativa do ex-prefeito de Gurupi Jacinto Nunes, e a Unitins, por Siqueira Campos, o cenário da educação superior no Tocantins era outro.

“O acesso ao ensino universitário era um desafio para muitos jovens, a criação das universidades mudou aquela realidade. Elas abriram portas, encurtaram distâncias e deram esperança a milhares de jovens tocantinenses”, frisou Amélio.

O presidente disse ainda que os profissionais formados pelas duas universidades estão espalhados por todo o Brasil e cada um deles carrega consigo um pouco da história e do compromisso dessas universidades com excelência e transformação social.

“Não temos como contar a história do Tocantins sem mencionar essas instituições, que são verdadeiros pilares da nossa identidade. Reafirmamos o compromisso deste Parlamento com a educação pública, pois pensamos igual àqueles que criaram essas universidades, que investir em educação é garantir um futuro melhor para o nosso Estado”, garantiu o presidente.

O reitor da Unitins, professor-mestre Augusto de Rezende Campos, no ato também representando o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), apontou que se tratava de um momento importante que era justo falar da importância do ensino, também reconhecendo a importância da decisão de Siqueira Campos e Jacinto Nunes, por respectivamente criarem a Unitins e UnirG.

Segundo ele, a atitude dos dois gestores promoveu o avanço social, educacional e tecnológico no Tocantins. E pediu que os deputados promovam medidas que insiram a UnirG e Unitins no Conselho de Educação Estadual.

O deputado Gutierres Torquato disse ao reitor da Unitins que a Assembleia pode voltar a discutir a proposta. Ele garantiu que a partir de 2025 todos os anos vai colocar emenda parlamentar para as duas universidades.

“É pela história das duas universidades que pedi a presente homenagem, aqui é uma demonstração de que somos parceiros”, destacou Torquato, que participou do processo de implantação da Unirg em Paraíso do Tocantins, segundo ele bem como em Gurupi, a instituição mudou a perspectiva e a economia da cidade.

O deputado Professor Júnior Geo (PSDB) destacou a importância das universidades na vida da população estadual. “É com muita alegria que vejo o desenvolvimento que tivemos nos 30 anos, em função dos serviços prestados pelas duas instituições de ensino superior.

Outro que reconheceu a importância das universidades foi o deputado Danilo Alencar (PL), assegurando que ambas têm mudado a história intelectual do Estado, e garantiu que ao ser instalada a UnirG em Paraíso do Tocantins a cidade teve uma evolução considerável.

Na mesma linha, o deputado Marcus Marcelo (PL) afirmou que as instituições contam com uma história extraordinária e declarou que as homenagens tanto para os estabelecimentos como para seus servidores têm grande importância.

A reitora da Unirg, Jaqueline de Kássia Ribeiro de Paiva, disse que foi uma manhã de muita satisfação e de gratidão pela importante homenagem. “É com honra e gratidão que falo em nome da UnirG, por ser ela uma das personagens que constrói o presente e o futuro do Tocantins”. Ela pediu a criação de leis que fomentem o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão no Estado.

Já o presidente da Fundação Unirg, Thiago Piñeiro Miranda, enfatizou a pessoa de Jacinto Nunes como criador da UnirG. Agradeceu a Assembleia e ao deputado Gutierres Torquato pela homenagem e pelo reconhecimento dedicado a sua universidade.